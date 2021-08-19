Дочь третьего президента Украины поразила сеть своей смелостью.

Виталина Ющенко решила поздравить православных христиан с Преображением Господним и Днем пчеловода. Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко повторила смелое видео Анджелины Джоли.

О цели своего поступка Ющенко рассказала на своей странице в Instagram.

Дочь бывшего президента не побоялась сняться с пчелами, хотя на видео можно заметить, что она немного нервничает, когда насекомое сидит на ее глазу. Ющенко написала, что своим поступком она хочет привлечь внимание людей к проблемам с вымиранием пчел.

Читайте такжеКатя Осадчая в третий раз стала мамой (фото)"Сразу хочу сказать, что здесь главное не я, а эти милые букашки, которых многие боятся, а я и моя семья обожаем. Это не обезьянничество более известного видео, я наоборот призываю больше известных людей, чиновников и просто неравнодушных подключаться, создавать флешмобы и распространять, чтобы об этой проблеме знали больше и говорили", указала Виталина Ющенко.

Комментаторы оценили фото и видео, которое дочь третьего президента разместила на YouTube. Фанаты отметили смелость Виталины Ющенко и похвалили ее за неравнодушие к проблемам пчел.

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Автор: Полина Кузенко