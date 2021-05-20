Известная украинская ведущая и самая скандальная участница шоу «Танцы со звёздами» Леся Никитюк очаровала главного «холостяка» страны Михаила Заливако.
Читайте такжеЛеся Никитюк в купальнике выставила напоказ сочные ягодицыСоответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На обнародованном фото телезвезда предстала в компании главного героя шоу «Холостяк-11».
Судя по геотегу, звезды встретились на одном из мероприятий в киевском гольф-клубе.
«Розочка от холостяка Заливако - это всего лишь приглашение на свидания) Бокал игристого – это навсегда», - подписала снимки леди Ле.
В комментариях многие пишут, что Заливако и Никитюк красиво смотрятся вместе.
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