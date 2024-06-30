Она также рассказала подробности их знакомства.

Недавно звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко в четвертый раз стали родителями. Однако сегодня, 30 июня, жена ведущего впервые показала лицо названной дочери и рассказала, как зовут девочку.

Инна написала в Instagram, что увидела ее анкету 15 мая, то есть в Международный день семьи. Тогда она случайно нашла девочку с именем Ангелина и сразу захотела с ней познакомиться.

"15 мая я ехала по делам и застряла в пробке. Решила не тратить время и позвонить в одну из служб по делам детей. Трубку подняли, а я не ожидала. Прошу подождать и начинаю быстро за рулем заходить на сайт Минсоцполитики, сортировать анкеты детей по возрасту 8-12 и первой среди всех вижу ее имя. Ангелина. Ангел-Инна. Это наш ангел, точно наш. Спрашиваю, актуальна ли анкета? "Да. Лучше приезжайте. Поговорим. Я очень хочу, чтобы все мои дети были в семьях". Это меня так зацепило", - вспомнила Мирошниченко и показала трогательное видео обновленного состава их семьи.

Подробности первой встречи с названной дочерью

Инна также показала кадры первой встречи с названной дочкой. Оказалось, что заведение, из которого взяли Ангелину, было эвакуировано на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года. Поэтому вместе с мужем женщина ездила за пределы Украины на знакомство.

"Ангелина настолько красива, что не влюбиться просто невозможно. Эти белые волосы, голубые глаза, высокая, стройная. Будто будущая модель. Когда мы забирали ее, то воспитатели подарили телефон. Потому что она очень мечтала о своем. Поэтому теперь мы все на заставке личного телефона Ангелины", - отметила адвокат.

И хотя Инна понимает, что впереди их ждет много испытаний, они с мужем готовы на все, чтобы дать счастливое детство девочке.

"Эта история не будет простой, потому что в ней много вызовов и она требует много смелости и терпения. Как бы страшно ни было слышать историю или медицинское заключение, ни разу мы не подумали, что надо посмотреть еще кого-то. Это наша Ангелина".

К слову, супруги также воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марко и приемного сына Марселя.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко рассказала первые подробности о названной дочери.

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