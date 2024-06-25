Она долгое время скрывала новый статус многодетной мамочки.

Американская актриса Минди Калинг, которая известна благодаря роли Келли Капур в сериале "Офис", родила третьего ребенка.

О пополнении в семье рассказала сама 45-летняя женщина в своем Instagram. Правда Минди отметила, что стала мамой дочери еще в феврале, но не хотела сразу делиться этой новостью. Девочку она назвала Энн.

"В конце февраля я родила свою дочь Энн. Она - это лучший подарок на день рождения, который я только могла себе представить. Когда все тяжело, каждый раз, когда меня переполняет цинизм, то трое моих детей являются прекрасным напоминанием о чистой радости в моей жизни", - написала актриса и показала архивные кадры из больницы, себя беременной и своих троих детей.

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Что известно о Минди Калинг

Минди Калинг является пятикратной номинанткой на премию "Эмми", обладательница премии Гильдии сценаристов Америки, премии "Спутник" и многих других престижных наград. Также в 2017 году она заняла 3 место в рейтинге Forbes в категории "Самых высокооплачиваемых актрис телевидения". За год Минди заработала 13 миллионов долларов. Самые известные ее киноработы: "Ночь в музее 2: Смитсоновская битва", "Сорокалетний и девственник", "Восемь подруг Оушена" и многие другие.

Она воспитывает троих детей. В декабре 2017 года родила дочь Кэтрин, через три года сына Спенсера, а в феврале этого года дочь Энн. Имя отца детей она не называет.

Напомним, недавно известная американская актриса Хилари Дафф родила прямо в бассейне.

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