Цымбалюк написал, что переход людей на украинский язык не нужно "агрессивно ускорять".

Украинский актер и звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "СуперКопи" Тарас Цымбалюк возмутил украинцев. Он заговорил о переходе на украинский язык и назвал регионы, которые временно оккупировала РФ, "бессознательными".

"Разговаривая "языком" мы похожи на русских, но русскоязычному населению Украины нужно подавать верный пример, а не тыкать грубо носом. Я формировался в украиноязычном окружении, но меня тоже коснулся "шлейф" тотальной русификации Украины периода "совка". Пример: после ВУЗа начал бегать на пробы - 99% материала на русском. Хочешь быть актером кино - разговаривай по-русски ... Так что, как результат, я тоже, в определенной степени, стал представителем низкого сознания рядового украинца", - написал Цымбалюк на своей странице в Instagram.

Он отметил, что сейчас вопрос языка очень обострился. И это вполне справедливо, считает Цымбалюк. Также актер поделился своими размышлениями относительно регионов, где якобы мало осознанности.

Видео дня

"Враг напал на регионы, где самое слабое сознание. Очень простая стратегия г*вностраны: она навязывает рус.язык, переселяет туда своих уже "тяжело больных", уничтожает все украинское и, как следствие, появляются представители "иаашиминашим", как минимум. Все, этого достаточно, чтобы люди повернули голову в сторону Москвы, а их дети начали голосовать за Яныка (Виктора Януковича - УНИАН)", - заявил актер.

Цымбалюк написал, что переход людей на украинский язык не нужно "агрессивно ускорять". По мнению актера, это вызовет лишь агрессию. Также он отметил, что государственный язык должен звучать везде, во всех сферах жизни. Однако люди не должны подогревать "внутренний конфликт", считает Цымбалюк.

"Не будет толку, если в Карпатах не будут сдавать жилье переселенцам из Николаева, потому что те всю жизнь разговаривали по-русски, - это внутренний конфликт. Далее, еще появилась когорта "умников", которые исправляют, высмеивают людей, которые учатся разговаривать на украинском языке. Это - дно. Наоборот, сейчас ценные любые попытки и инициативы! Низкий поклон тем, кто ошибается, но старается! Вы - будущее той желанной трансформации!",- добавил актер.

В комментариях мнения разделились. Одни говорят, что Цымбалюк прав по поводу "агрессивного навязывания" языка. Однако другие отмечают, что актер позволил себе слишком много лишнего, ведь он назвал некоторые регионы "несознательными".

Что пишут в комментариях под постом Цымбалюка

"Год войны, а мы играем на костях погибших в толерантность к вражескому"

"Враг напал на регионы, где самое слабое сознание. Абсолютно нет. Враг напал на регионы, до которых дотянулся"

"Враг напал на регионы, где самое слабое сознание? Не с той стороны мы в Харькове живем. Научить можно только своим собственным примером,а такие разговоры пустая трата времени"

"То есть те кто живет на Востоке это "переселенные тяжело больные люди"? Ок, спасибо"

"Тарасик, если ты такой мудрый - то иди на защиту страны. И там, в окопах, под обстрелами напишешь пост, почему так не стоит переходить на украинский поспешно. Тем более, повестку тебе же вручили. А ты ждал Оскара? Или ты только способен на фотосессии, теленок?".

Напомним, ранее актеру Тарасу Цымбалюку пришла повестка. Он заявил, что это - "трэш".

Вас также могут заинтересовать новости: