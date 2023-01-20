У него есть страх, что его сразу отправят на передовую.

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, что получил повестку. Эта новость его не обрадовала, так как он не специалист в военном деле. По его словам, он пошел бы воевать за Украину, если бы что-то умел.

"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я пошел бы туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда", – рассказал Цымбалюк в программе "Слава+".

Он добавил, что спокойнее бы воспринял эту новость, если бы знал, что изначально его отправят на учения, а не сразу на передовую. А вот сразу ехать на линию фронта без подготовки, по его словам, - треш.

Видео дня

"Я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить на какие-то этапы. Меня там призвали, тогда меня повезли где-то там на месяц учится чему-то, а уже тогда я где-то куда-то уехал. Тогда мой мозг плавно это все бы принял. А сейчас это, конечно, что ведро холодной воды на голову", - добавил Цымбалюк.

Кто такой Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - 33-летний украинский актер, прославившийся благодаря ролям в таких сериалах как "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

В 2020 году он снялся в клипе российской группы "Ленинград", однако после полномасштабного российского вторжения заявил, что жалеет о таком поступке.

"Конечно, сейчас я бы не соглашался на такой материал. Ясно, что в клипе любого русского артиста я бы сейчас не снимался в принципе. Поэтому этот клип входит в когорту тех вещей, которые я позволял себе делать в период войны на Донбассе", - сказал Цымбалюк в одном из интервью.

Вас также могут заинтересовать новости: