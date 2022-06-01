Звезда плохо спала в ту ночь и ей снилось, будто бы она спешно куда-то собирается.

Украинская певица Анастасия Середа, которая широко известна своим поклонникам под псевдонимом MamaRika, вспомнила 24 февраля. Она поделилась, что именно в ночь на этот день ей снилась война и то, как она в спешке собирает вещи. Подробностями звезда поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

"Малой спал со мной на кровати. И мне снится сон, что началась война, потому что я сквозь сон слышала взрывы. Иногда разум работает так, что то, что происходит в реальности, переплетается со сном. Мне снилось, что началась война и мы начали собирать вещи во сне. Очень страшный сон. Я проснулась в холодном поту. Рядом ребенок и тишина. Я перекрестилась и уснула. Но где-то через минут 10 уже бабахнуло так, что проснулась конкретно понимая, что это уже не сон", – вспомнила звезда.

MamaRika добавила, что до последнего не верила в вероятность полномасштабной войны на всей территории Украины. Именно поэтому у нее не было тревожного чемоданчика или собранных вещей.

Напомним, MamaRika показала неприятный сюрприз от оккупантов в своем доме под Киевом.

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