Некоторые звезды не сидели сложа руки в этом году. Результат - налицо.

Несомненно, 2020-й стал годом настоящих испытаний и вызовов. А для некоторых звезд не только на профессиональной арене, но и в работе над своим телом.

Читайте такжеПохудевшая Вера Брежнева рассекретила свой вес (фото)УНИАН составил подборку знаменитостей, которым удалось экстремально похудеть в 2020 году.

1. Адель (32 года)

Несомненно, золото рейтинга достается красотке Адель. За этот год певице удалось похудеть на 45 кг и покорить поклонников помолодевшим свежим видом.

Так, после развода с Саймоном Конекки артистка начала буквально таять на глазах. Весной и летом 2020 года опубликованные в сети фото похудевшей Адель шокировали всех.

Исполнительница призналась, что сбросила 45 кг благодаря пилатесу и Sirtfood-диете.

2. Келли Осборн (36)

Певица, актриса, ведущая и ЛГБТ-активистка Келли Осборн в 2020 году, похоже, решила потрудиться на славу. Она взяла себя в руки и сумела похудеть на целых 39 кг. Секрет такого результата не только в упорстве звезды. Она соблюдала диету и занималась спортом, но, как призналась Келли, ей пришлось прибегнуть к операции — резекции желудка. А еще раньше Осборн отказалась от алкоголя.

3. Ребел Уилсон (40 лет)

В 2020 году комедийная актриса ("Холостячки", "Идеальный голос") объявила о том, что намеренно скинула больше 20 кг. Звезда не стала прибегать к операции ради такого результата. Ребел похудела до 75 кг благодаря правильному питанию и спорту семь раз в неделю.

4. Джордж Клуни (59)

Актер Джордж Клуни попал в больницу после того, как резко похудел для съемок нового фильма — на 13 кг.

Врачи диагностировали у звезды острый панкреатит. Причиной обострения стало то, что Клуни довольно резко сбросил 13 килограммов ради новой роли.

"Думаю, что я перестарался со сбросом веса и просто недостаточно заботился о себе", - рассказал актер.

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Автор: Ольга Робейко