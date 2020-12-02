Модель предстала в откровенном образе.

Пышнотелая модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в откровенном наряде.

На кадрах Эшли предстала в черном топе и нюдовых трусиках, которые практически незаметны. На поясе она завязала халатик. Более того, на видео Эшли показывает, как сцеживает молоко для своего ребенка.

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска

Она снималась для многих глянцевых журналов – Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 – она была названа моделью года

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Автор: Диана Могилевич