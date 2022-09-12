Английский певец поддерживает Украину.

Украинский музыкант Тарас Тополя, который с коллегами после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел защищать свою Родину, поделился творческими достижениями в интервью "24 каналу". Так, он вспомнил, как недавно впервые вживую с Эдом Шираном спел хит "2step".

"Это кураж, адреналин, восторг, радость. Представьте: 80 тысяч человек, полный стадион, встречающий овациями. Когда "Антитіла" подняли украинский флаг, зрители вообще разразились криком. Это очень крутая история. Не скажу, что это событие, которое своим масштабом изменило жизнь группы "Антитіла", но это точно незаурядное событие на нашем творческом пути и для Украины", - прокомментировал Тополя.

Он добавил, что произошедшее на стадионе – это больше не музыкальное выступление, а акт поддержки Украины.

Видео дня

"Мировая звезда номер один поддерживает Украину, говорит об этом вслух, позволяет поднять у себя на выступлении украинский флаг. Это значит, что Украина и наш народ все делают правильно", - добавил Тополя.

Лидер группы "Антитіла" отметил, что Эд Ширан всеми силами поддерживает Украину и украинцев.

"Мы достаточно много времени общались в течение того дня. Был общий саундчек, несколько раз спели 2step между репетициями. Эд расспрашивал об Украине, войне. Несколько раз спрашивал, как долго это будет продолжаться и какие перспективы. Его действительно интересует и больно от всего, что происходит у нас", - резюмировал Тополя.

Напомним, Тарас Тополя назвал самое страшное, с чем столкнулся на войне.

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