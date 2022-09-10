Лидер группы "Антитела" и его коллеги служили в Харьковской области. Там они были парамедиками - спасали жизни людей.

Украинский музыкант Тарас Тополя, который сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел на фронт, поделился воспоминаниями. Мужчина и его коллеги из группы "Антитіла" были на боевых позициях в Харьковской области. В интервью Григорию Решетнику исполнитель назвал страшные вещи, с которыми сталкивался, обороняя страну.

"Самое страшное на войне – это авиация. Вертолет, отрабатываемый НУРСами (неуправляемая реактивная ракета, - ред УНИАН) сектор. Но, если из того, что непосредственно происходило рядом, но, к счастью, не попадало по нам, это когда работает танк. У танка скорость снаряда быстрее скорости звука и взрыв происходит быстрее, чем долетает звук. Просто в какой-то момент возле тебя, что-то взрывается. Если ты попал в радиус действия, то все, ты даже не заметишь. Хоп и исчезаешь", - поделился музыкант.

Также, по словам Тополи, ему приходилось готовиться и к химической атаке. Тогда он также испытывал страх.

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"Мы закупили костюмы химзащиты на весь батальон, противогазы, фильтры, атропин, антидот. Вообще было страшное осознание, что ты должен какого-то хрена в 21 веке в центре Европы заниматься этими вещами. Что здесь сказать, времена такие страшные", - резюмировал Тарас Тополя.

Напомним, Тополя ответил, вернется ли он и группа "Антитіла" в зону боевых действий.

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