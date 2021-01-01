Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новую серию снимков.
«Начинаем 2021 год», - подписала она.
Подписчики оценили милые фото модели: «Я люблю смотреть, как он растет», «Красивая мама», «Не могу дождаться этого ребенка», «Это мальчик! Счастливого Нового года!».
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
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