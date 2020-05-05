Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в сексуальном платье (фото)

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в черном мини-платье с разрезом, открывающим бедро, и вырезом на спине.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном платье. Читайте такжеГалкин показал 71-летнюю Пугачеву в мини-шортах на семейном видео Фотография была опубликована в ее Instagram. На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в черном мини-платье с разрезом, открывающим бедро, и вырезом на спине. В руке она держит бокал вина. "Пока, муж", - подписала Эмили снимок.

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