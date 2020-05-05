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Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в сексуальном платье (фото)

11:44, 05 мая 2020
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски
Instagram Эмили Ратаковски

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Фотография была опубликована в ее Instagram.

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в черном мини-платье с разрезом, открывающим бедро, и вырезом на спине. В руке она держит бокал вина.

"Пока, муж", - подписала Эмили снимок. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски