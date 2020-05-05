Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в сексуальном платье (фото)
11:44, 05 мая 2020Звезды
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На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в черном мини-платье с разрезом, открывающим бедро, и вырезом на спине.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном платье.
Instagram Эмили Ратаковски
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Фотография была опубликована в ее Instagram.
На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в черном мини-платье с разрезом, открывающим бедро, и вырезом на спине. В руке она держит бокал вина.
"Пока, муж", - подписала Эмили снимок.
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