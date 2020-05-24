В бикини и откровенном платье: Эмили Ратаковски на карантине танцует и вспоминает Париж (фото, видео)
21:58, 24 мая 2020Звезды
186 0
На опубликованном фото модель позирует рядом со скульптурой в музее Гальера.
Ратаковски поделилась фото из Парижа / instagram.com/emrata
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски станцевала возле бассейна в откровенном купальнике.
Читайте такжеЛеся Никитюк показала откровенное фото в бодиВидеозапись танцев на карантине девушка опубликовала в своем Instagram.
«Он знает, как раскрутить меня», – отметила модель в подписи к записи.
Кроме того, девушка поделилась с подписчиками воспоминаниями о поездке в Париж. На опубликованном фото Эмили позирует рядом со скульптурой в музее Гальера прошлым летом. Она стоит в черном платье с глубоким декольте и бесконечным разрезом спереди, сцепленным металлическими булавками.
Ранее УНИАН писал, как Ратаковски засветила голую грудь на пикантном фото.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter