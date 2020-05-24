В бикини и откровенном платье: Эмили Ратаковски на карантине танцует и вспоминает Париж (фото, видео)

На опубликованном фото модель позирует рядом со скульптурой в музее Гальера.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски станцевала возле бассейна в откровенном купальнике.

Читайте такжеЛеся Никитюк показала откровенное фото в бодиВидеозапись танцев на карантине девушка опубликовала в своем Instagram.

«Он знает, как раскрутить меня», – отметила модель в подписи к записи.

Кроме того, девушка поделилась с подписчиками воспоминаниями о поездке в Париж. На опубликованном фото Эмили позирует рядом со скульптурой в музее Гальера прошлым летом. Она стоит в черном платье с глубоким декольте и бесконечным разрезом спереди, сцепленным металлическими булавками.

Ранее УНИАН писал, как Ратаковски засветила голую грудь на пикантном фото.

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