Супермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь на пикантном фото

На фото Ратаковски с мужем позируют в спальне в похожих костюмах с разноцветным принтом.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала новые пикантные фото со своим супругом Себастьяном Беар-МакКлардом.

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На фото в Инстаграм Ратаковски с мужем позируют в спальне в похожих костюмах с разноцветным принтом. Пара надела рубашки и короткие шорты, при этом Ратаковски расстегнула наряд, частично оголив грудь.

Таким образом Ратаковски презентовала свою первую коллекцию пляжной и домашней одежды для мужчин и женщин, в которую вошли рубашки и шорты. В комментарии Эмили Ратажковски написала, что ее бренд впервые выпустил коллекции для "нее и него".

Продемонстрировали супруги и нежный поцелуй на камеру. Фотосъемка для промокампании получилась пикантной и романтичной одновременно.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном обтягивающем топе. Бюстгальтер под него актриса предпочла не надевать.