Следуя примеру Шейк и Ратаковски: известная топ-модель показала трендовую вещь этого лета
16:06, 19 июня 2020Звезды
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Эльза Хоск примерила модные этим летом велосипедки.
Эльза показала новый "лук" / фото instagram.com/hoskelsa
Топ-модель Эльза Хоск часто публикует в Instagram фотографии, где она позирует в нежных и в то же время сексуальных нарядах.
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В этот раз модель показала фото, где она позирует в розовых велосипедках и белой футболке. Стоит отметить, что велосипедки - это трендовая вещь этого лета. Она есть в гардеробе Ирины Шейк и Эмили Ратаковски.
Данный образ Хоск получился очень нежным и не менее сексуальным, так как велосипедки красиво подчеркнули изящные ноги модели.
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