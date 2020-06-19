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Следуя примеру Шейк и Ратаковски: известная топ-модель показала трендовую вещь этого лета

16:06, 19 июня 2020
Звезды
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Эльза показала новый "лук" / фото instagram.com/hoskelsa

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В этот раз модель показала фото, где она позирует в розовых велосипедках и белой футболке. Стоит отметить, что велосипедки - это трендовая вещь этого лета. Она есть в гардеробе Ирины Шейк и Эмили Ратаковски. 

Данный образ Хоск получился очень нежным и не менее сексуальным, так как велосипедки красиво подчеркнули изящные ноги модели.

Как сообщал УНИАН, ранее одель Деми Роуз сверкнула голой попой посреди пустыни.

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