Королеве часто готовят гамбургеры из оленины.

Британская королева Елизавета II любит американский фастфуд, но не в совсем привычном виде.

О необычных предпочтениях в еде королевы рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, пишет People.

Монарх предпочитает гамбургер без булочек, чтобы его можно было есть ножом и вилкой, а вместо кетчупа королеве подают заправку из клюквы. Также отмечается, что королеве часто готовят гамбургеры из оленины.

Руками Елизавета II не ест, она делает это всегда только с помощью столовых приборов.

Читайте такжеНа сына Елизаветы II собирается подать в суд еще одна жертва домогательствОдна из местных компаний решила доставить ее любимый гамбургер в Букингемский дворец. Бургер получился из двух говяжьих котлет, клюквенного соуса и салата.

Год назад Макгрейди в интервью Expres рассказывал о блюде, которого нет в рационе королевы:

"За одиннадцать лет во дворце мы вообще никогда не подавали пиццу".

По словам повара, он стал готовить пиццу для принца Уильяма с семьей, когда перебрался в Кенсингтонский дворец.

По информации Vogue, слабостью для королевы является шоколад и джин: "Черный и горький шоколад, чем темнее, тем лучше. Ей никогда не нравился молочный или белый шоколад. В обед Ее Величество может позволить себе бокал сладкого немецкого вина, но ее любимые напитки – джин и Дюбонне".

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Автор: Катерина Шварц