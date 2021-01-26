Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Известная актриса Элизабет Херли поделилась в Instagram пикантным снимком.
На фото она позирует на снегу в белых трусиках и длинной шубе, которую надела на голое тело. При этом она не застегнула пуговицы. В результате видно ее грудь. Поклонникам очень понравилось фото. Они отметили, что Элизабет молодо выглядит в свои 55 лет.
Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Кто такая Элизабет Херли:
- В кино Хёрли дебютировала в фильме Брюса Бересфорда «Ария»
- Голливудским дебютом Хёрли стал фильм «Пассажир 57»
- В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом основала кинокомпанию Simian Films
- В 2015 году Хёрли исполняет главную роль в мыльной опере «Члены королевской семьи»
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