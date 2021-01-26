Элизабет Херли снялась топлес.

Известная актриса Элизабет Херли поделилась в Instagram пикантным снимком.

На фото она позирует на снегу в белых трусиках и длинной шубе, которую надела на голое тело. При этом она не застегнула пуговицы. В результате видно ее грудь. Поклонникам очень понравилось фото. Они отметили, что Элизабет молодо выглядит в свои 55 лет.

Кто такая Элизабет Херли:

В кино Хёрли дебютировала в фильме Брюса Бересфорда «Ария»

Голливудским дебютом Хёрли стал фильм «Пассажир 57»

В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом основала кинокомпанию Simian Films

В 2015 году Хёрли исполняет главную роль в мыльной опере «Члены королевской семьи»

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Автор: Диана Могилевич