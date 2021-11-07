Теннисистка рассекретила подарок от мужа в программе "Светская жизнь".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью Кате Осадчей, что муж-иностранец, теннисит Гаэль Монфис подарил ей на день рождения браслет Cartier.

По словам спортсменки, она обожает браслеты. Но точную стоимость подарка от мужа она не знает.

"Светская" телеведущая также поинтересовалась, почему пара решила пожениться в Швейцарии и планируют ли влюбленные пополнение в семье.

Так, Свитолина рассказала, что свадьба в Швейцарии была потому, что именно там живет Гаэль. На церемонии присутствовали только самые близкие люди. Что касается рождения ребенка, то пока таких планов у них нет.

Читайте также"Бомба": Настю Каменских в новом образе перепутали с Ким Кардашьян"Все наши планы сейчас направлены на спорт", - сказала Свитолина.

Напомним, муж Элины Свитолиной не только вручил ей подарок на день рождения, но и трогательно поздравил ее в Instagram.

"С днем рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, из-за которой я дышу. Ты - звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты - любовь всей моей жизни", - написал нежный текст Монфис на своей странице в соцсети 12 сентября.

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Автор: Диана Могилевич