Первая леди приехала в больницу с данскими гостями.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу в Боярке, где лечат не только детей, но и помогают будущим мамам и даже целым семьям.

По словам Зеленской, в этой больнице человекоцентрический подход к лечению - одновременно и лекарства, и эмоциональная поддержка, чувство физического и ментального комфорта, забота и неравнодушие даже вне медицинских процедур.

"То есть очень много разных условий, направленных на одну цель: выздоровление и качественную жизнь", - написала первая леди на своей странице в Instagram.

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В эту больницу она приехала с данскими гостями - министром здравоохрания Дании Софи Леде и руководителем детской больницы Мерет Ланге.

Как выглядела Елена Зеленская

Для такого визита Зеленская выбрала серый деловой костюм с брюками-палаццо. Под пиджак она надела гольф в тон.

Золотистые локоны первая леди распустила. Дополнила ее образ медицинская маска.

Реакция сети

"Спасибо, Елена, за ваш труд. Вы делаете большое дело"

"Пришлось с месячной дочерью бывать в Копенгагене в этой больнице. Искренне желаю в Украине воссоздать ту искреннюю атмосферу помощи, поддержки, советы той больницы, потому что врачи у нас лучшие"

"У нас лучшая первая леди"

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала об отношениях с Зеленскими во время войны.

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