Президент дал ей очень милое прозвище.

Актриса Елена Кравец находится в очень теплых отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей. Известно, что они очень близкие друзья, поэтому не странно, что они могут друг другу давать разные прозвища.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Кравец рассекретила, какое милое прозвище ей дал Зеленский.

"У меня Маля – прозвище такое", - отметила актриса.

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По ее словам, ее так называют из-за девичьей фамилии Маляшенко. Она добавила, что после победы Украины будет крепко и долго обнимать своего друга Зеленского, а он будет вырываться и говорить: "Ну, Маля".

К слову, Елена Кравец не только подруга семьи Зеленских, но и их кума. Известно, что ее супруг Сергей является крестным отцом дочери Владимира и Елены - Александры. А сама Кравец стала крестной матерью первой леди Елены Зеленской.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала об отношениях с Зеленскими во время войны. По ее словам, они стали намного меньше общаться, потому что она не хочет отвлекать супругов от более важных дел, связанных с Украиной.

При этом актриса отметила, что очень скучает по ним.

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