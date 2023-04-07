Шеф-повар, который относительно недавно получил украинский паспорт, заговорил о роли Украины в своей жизни.

Именитый шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво недавно летал в Колумбию - там он родился и вырос. После небольшого отпуска он снова вернулся в Киев.

Instagram-поклонники спросили у мужчины о том, почему, несмотря на войну, он продолжает жить здесь. Артист ответил, что более 13 лет жизни в Киеве не позволяют быть ему равнодушным к этим местам. В Колумбию он летал, чтобы увидеться со своей мамой, но своим домом считает именно Киев, куда каждый раз возвращается.

"Почему я всегда возвращался и буду возвращаться в Украину? Ведь это дом. У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое чувство. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто говорит, что это место силы, кто говорит - родная земля. По-разному", - высказался в своем блоге именитый кулинар Эктор Хименес-Браво.

Видео дня

Он также добавил, что у него есть футболка с надписью "I`m Ukrainian", и он этим очень гордится. Также он показал вид из окна своего домика в Ирпене Киевской области.

Реакция соцсетей

"Настоящий украинец!"

"Спасибо вам за все, что вы делаете!"

"У украинской земли невероятная мощная энергетика"

"Благодаря таким людям Украина будет процветать"

Напомним, Ани Лорак расплакалась, говоря об Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: