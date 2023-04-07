Именитый шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво недавно летал в Колумбию - там он родился и вырос. После небольшого отпуска он снова вернулся в Киев.
Instagram-поклонники спросили у мужчины о том, почему, несмотря на войну, он продолжает жить здесь. Артист ответил, что более 13 лет жизни в Киеве не позволяют быть ему равнодушным к этим местам. В Колумбию он летал, чтобы увидеться со своей мамой, но своим домом считает именно Киев, куда каждый раз возвращается.
"Почему я всегда возвращался и буду возвращаться в Украину? Ведь это дом. У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое чувство. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто говорит, что это место силы, кто говорит - родная земля. По-разному", - высказался в своем блоге именитый кулинар Эктор Хименес-Браво.
Он также добавил, что у него есть футболка с надписью "I`m Ukrainian", и он этим очень гордится. Также он показал вид из окна своего домика в Ирпене Киевской области.
Реакция соцсетей
- "Настоящий украинец!"
- "Спасибо вам за все, что вы делаете!"
- "У украинской земли невероятная мощная энергетика"
- "Благодаря таким людям Украина будет процветать"
Напомним, Ани Лорак расплакалась, говоря об Украине.