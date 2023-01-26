Именитый повар таким пикантным способом поддержал передачу танков Украине.

Известный в Украине шеф-повар Эктор Хименес-Браво наглядно показал, где место президента Российской Федерации Владимира Путина. Он очень любопытным способом поддержал флешмоб с хештегом #freetheleopards, который запустили в поддержку передачи Киеву танков Leopard.

Так, на своей странице Instagram Эктор опубликовал фото в леопардовой футболке и черном нижнем белье. При этом на трусах у повара леопардовыми буквами написано "Путин х*йло".

"Леопард - мое второе любимое животное, после Лупиты и Чоко. #freetheleopards", - говорится в комментарии к фото.

Видео дня

Стоит отметить, что фолловеры оценили снимок по достоинству, многие очень положительно отреагировали на шутку. Кстати, фото Эктора прокомментировала и экс-супруга исполнителя "Позитива" Анна Завгородняя.

Позиция Эктора по войне в Украине - что известно

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво неоднократно говорил, что Украина стала для него родным домом. Он относительно недавно получил гражданство, но отнестись равнодушно ко вторжению РФ не смог.

"На мой дом напали. Не на дом родных, дом где я в гостях, а мой родной дом. Мы не будем жертвами, мы должны бороться", - отметил Эктор.

Кроме того, именитый повар летом 2022 года признался, что состоит в романтических отношениях с украинкой.

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