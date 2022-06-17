Известный кулинар описал свои эмоции.

Именитый кулинар Эктор Хименес-Браво объяснил, почему он ощущает себя украинцем. Он давно работает в этой стране, а недавно еще и получил гражданство, поэтому относиться равнодушно ко вторжению РФ на свою новую Родину не смог. В своем Instagram-блоге он написал почему так.

"13 лет назад я приехал в Украину, в Киев. Наше знакомство началось с Андреевского спуска. Места, где чувствуется вся история и душа города. Сердце екнуло. Это была любовь с первого взгляда. Меня встретили приветливые и искренние люди. Я, колумбиец, не знающий языка, чувствовал себя гостем в чужой стране. Но несмотря на то, что я был здесь иностранцем – люди были очень добры ко мне. Очень гостеприимный, радушный и добрый народ", - вспомнил кулинар.

Он рассказал, что ему очень понравилась украинская культура и местный менталитет, а существенным основанием остаться здесь стала стремительно развивающаяся карьера.

"Я испытывал какое-то теплое чувство. Будто приехал к родственникам. Шло время, и эта страна, эти улицы и скверы с каштанами стали родными. Я построил свой дом, у меня появились друзья и любовь. Работа, которую я безгранично люблю, проросла здесь как пшеница в плодородной почве. Здесь всегда тепло. Не по климату, а по ощущению", - поделился Хименес-Браво.

Когда 24 февраля РФ полномасштабно вторглась в Украину, Эктор ощущал боль за уже свою страну.

"На мой дом напали. Не на дом родных, дом где я в гостях, а мой родной дом. Мы не будем жертвами, мы должны бороться", - написал Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво заинтриговал фото с новой девушкой, скрыв ее лицо.

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