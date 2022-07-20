Кулинар показал постельное фото со своей возлюбленной.

Именитый кулинар Эктор Хименес-Браво не так давно признался, что состоит в романтических отношениях с украинкой.

Ранее он несколько раз публиковал с ней фотографии в своих социальных сетях, но тогда лицо девушки рассмотреть было невозможно. Сейчас он обнародовал снимок, на котором заметны черты ее лица и видно, что она - брюнетка.

"Скучаю по нашим семейным вечерам", - подписал романтическое фото Эктор.

Стоит отметить, что влюбленные лежат на кровати в белых халатах и нежно обнимаются. Рядом с ними сидит их собачка.

Хоть имени своей избранницы Эктор не назвал, поклонники все же отметили, что девушка очень красивая. Кто-то даже предположил, что это может быть певица - Злата Огневич или Кристина Соловий.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво объяснил, почему чувствует себя украинцем.

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