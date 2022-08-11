Счастливые влюбленные позировали в постели.

Колумбийский кулинар Эктор Хименес-Браво показал откровенное фото со своей возлюбленной.

Эктор предстал на снимке в белой футболке, а его девушка - в майке и рубашке. Они лежали на кровати и мило смотрели друг друга в глаза. Стоит отметить, что у возлюбленной Эктора лучезарная улыбка.

К слову, ранее поклонники захейтили Эктора за подобные снимки. Они заподозрили, что девушка является несовершеннолетней из-за своего слишком молодого внешнего вида. Позже Хименес-Браво ответил, что его возлюбленной-украинке не 15 лет, как предполагали поклонники.

"Давайте проверим, сколько у меня здесь любознательных. Ставь плюс в комментариях, если приблизил фотку, чтобы увидеть, кто она", – подписал кадр кулинар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво показал пикантное фото с любимой. Кроме того, он рассказал, что в начале войны они были в Колумбии, но позже Эктор решил вернуться в Украину. А девушка вместе со своей мамой отправилась в Варшаву.

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