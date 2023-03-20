По ее словам, сама она никогда не изменяла.

Бывшая супруга украинского шоумена Владимира Остапчука - Кристина Горняк - рассказала об изменах в их отношениях. Она ответила на интересующий поклонников вопрос достаточно лаконично.

В инста-сториз Горняк написала, что сама она никогда не изменяла, а вот делали ли это Остапчук - не знает, так как лично его не "ловила" с другой женщиной.

"Я не изменяла. Мне - не знаю. Я не ловила на изменах никого из своих бывших. А как там на самом деле, не знаю", - написала Кристина.

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Стоит отметить, что Горняк неоднократно обвиняли в том, что она увела Остапчука из семьи. Первой его женой была Елена Войченко, которая родила ему двоих детей, но после скандального развода шоумен часто жаловался, что экс-жена не дает ему видеться с детьми. Кроме того, между Войченко и Горняк также возникали публичные конфликты.

Личная жизнь Владимира Остапчука

После развода с Войченко Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. В социальных сетях они выглядели счастливыми, поэтому новость об их расставании стала громом среди ясного неба. Сами они никак не комментируют свой развод, однако приближенные к ним люди говорят, что они давно вместе не живут. Причина не известна.

Кроме того, недавно стало известно, что шоумен закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Пока они не подтвердили свои отношения, однако публикуют одинаковые фотографии. Пара вместе живет.

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