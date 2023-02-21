По ее словам, всегда виноваты оба.

Несколько месяцев назад стало известно о разрыве украинского шоумена Владимира Остапчука и нотариусе Кристины Горняк. Они решили не комментировать свой развод, однако приближенные к ним люди неоднократно говорили, что они уже давно вместе не живут.

Интерес поклонников к их паре до сих пор не угас, несмотря на то, что у Остапчука уже новый роман с 22-летней Екатериной Полтавской.

Поэтому Кристина все же решила немного приоткрыть занавес своей личной жизни и ответила поклонникам, кто виноват в их с Владимиром разрыве.

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"Всегда виноваты двое. Кто-то просто больше, а кто-то меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание", - написала Горняк в инста-сториз.

Ранее она также ответила, что не выбрасывала подарки от Остапчука. Она носит все эти украшения.

Развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Осенью 2022 года публика заговорила о том, что Остапчук расстался со своей второй женой. Поклонники заметили это и по тому, что они перестали появляться друг у друга в блогах. В конце октября стало известно, что они уже получили документы о расторжении брака.

Причина развода Кристины Горняк и Владимира Остапчука до сих пор неизвестна.

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