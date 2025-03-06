Экс-военная Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию

Результат операции она покажет после реабилитации.

Экс-военная Евгения Эмеральд решилась на изменения в своей внешности. Она обратилась к пластическому хирургу за помощью.

По словам Евгении, она захотела изменить форму носа, поэтому сделала ринопластику. Операция проходила в одном из медицинских центров Киева.

Эмеральд призналась, что ей было очень страшно. Результат пластики она пока не показала. Девушка пообещала поделиться всеми подробностями и фотографиями после того, как заживут раны.

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Чем известна Евгения Эмеральд

Евгения Эмеральд в начале полномасштабного российского вторжения пополнила ряды ВСУ, до этого она занималась ювелирным делом. На фронте она познакомилась с Евгением Стипанюком. Там же они и расписались.

Однако вскоре после свадьбы Эмеральд заговорила о домашнем насилии. Она призналась, что супруг избивал ее даже когда она была беременна дочерью Афиной. После этого девушка решила развестись.

Известно, что у нее также есть дочь от первого брака Жасмин. У Стипанюка есть сын от предыдущих отношений.

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