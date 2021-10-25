Игорь Присяжнюк также рассказал о своем отношении к Злате Огневич.

Экс-участник второго сезона романтического реалити "Холостячка" Игорь Присяжнюк в интервью "РБК-Украина" рассказал не только о своем отношении к главной героине Злате Огневич, но и о том, кого видит в финале шоу.

По словам Игорь, он давно хотел познакомиться со Златой, так как она показалась ему достаточно интересной девушкой. Поэтому он пришел на проект, но покинул его после второго выпуска.

"Конечно, я обращал внимание на Злату и раньше, еще до проекта. Следил за творчеством, но всегда хотелось познакомиться поближе", - сказал Игорь.

Отметим, на проекте "Холостячка" стало известно, что Игорь уже не первый раз искал свою любовь именно на телевидении. Это дало повод Злате задуматься.

Читайте такжеЖена Гордона сверкнула аппетитными бедрами в мини-платье и золотых ботфортах"Я действительно верю, что на таких реалити есть шанс найти свою любовь. А что касается участия в различных проектах... Каждый проект уникален по-своему, так почему бы не использовать свой шанс?", - добавил Игорь.

Также он сказал, что в финале видит двоих претендентов на сердце "холостячки" - Романа Свечкоренко и Дмитрия Шевченко. Отметим, что в последнем выпуске шоу Злата отправила домой Романа, но сказала, что будет ждать его на проекте, когда он официально разведется со своей женой.

Напомним, сразу два фаворита Златы ушли в шестом выпуске шоу "Холостячка".

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Автор: Диана Могилевич