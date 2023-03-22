Что с ним произошло - неизвестно.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что ее бывшему супругу, 72-летнему Евгению Паперному, сделали операцию и поблагодарила мэра Киева Виталия Кличко за содействие и помощь.

По словам Сумской, Паперному сделали операцию по программе "Здоровье киевлян", которая действует только для людей пенсионного возраста.

"Мы желаем Евгению Васильевичу, нашему неизменному руководителю театральной антрепризы, скорейшего выздоровления после проведенной операции", – написала Сумская.

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При этом Ольга Вячеславовна не рассказала, что именно произошло с ее экс-супругом и почему ему потребовалась операция.

Стоит отметить, что Сумская и Паперный состояли в браке с 1987 по 1991 год. У них родилась дочь Антонина Паперная, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне в Украине.

Сейчас Сумская - супруга украинского актера Виталия Борисюка, с которым у нее также есть совместная дочь.

Напомним, ранее Сумская заявила, что ее живущая в РФ дочь молчит не просто так.

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