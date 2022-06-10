Мужчина прорвался на свадьбу без приглашения.

Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за своего возлюбленного, фитнес-тренера Сэма Асгари. Церемония бракосочетания состоялась 9 июня.

Об этом сообщает TMZ.

Этого дня Бритни ждала много лет, и казалось бы, все должно пройти на "ура". Но что бы это была бы за свадьба, если бы не обошлось без инцидентов? Так, на церемонию бракосочетания прорвался бывший возлюбленный Спирс и попытался сорвать ее свадьбу.

Мужчина проник на территорию без приглашения и заявил охране, что не позволит состояться свадьбе. Но уже через несколько минут его задержали.

"Меня зовут Джейсон Александр. Бритни меня сюда пригласила. Она моя первая жена, моя единственная жена. Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу", - сказал экс-супруг Бритни перед тем, как его арестовали.

Стоит отметить, что даже такой инцидент не повлиял на настроение молодоженов. Они таки сыграли свадьбу в кругу 100 друзей и родственников. Известно, что на свадьбе лишь не было близких родственников Бритни.

Напомним, ранее Бритни Спирс потеряла ребенка.

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