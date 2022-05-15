У певицы случился выкидыш, однако она планирует дальше расширять свою семью.

Известная 40-летняя певица Бритни Спирс потеряла ребенка. Только в апреле она сообщила о том, что находится в положении, а уже 14 мая шокировала поклонников трагическим известием. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"С глубочайшей грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были слишком рады поделиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу - наша сила. Мы будем и дальше стараться расширять нашу прекрасную семью", - написала певица.

Также она попросила в такой трудный момент не донимать ее расспросами о состоянии. Обо всех новостях она будет сообщать в своем профиле. Фанаты Бритни Спирс выразили ей свои соболезнования.

Напомним, Спирс выпустит книгу мемуаров. В мемуарах артистка расскажет о своем творческом пути.

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