Певица нарушила правила дорожного движения.

Американская певица Бритни Спирс нарушила правила дорожного движения. Из-за этого ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает The Blast.

Отмечается, что инцидент произошел еще в марте 2022 года. 3 мая этого же года звезда должна появиться в суде. При этом сама она пока никак не комментирует происходящее.

Стоит отметить и то, что Бритни уже не первый раз сталкивается с полицейскими. У нее уже были проблемы с нарушением правил дорожного движения, а также с наркотиками.

Добавим, что сейчас Бритни Спирс наслаждается третьей беременностью. Вместе со своим возлюбленным, тренером Сэмом Асгари она отдыхает у моря, много купается и позирует в разных купальниках.

Напомним, ранее 40-летняя Бритни Спирс объявила о третьей беременности.

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