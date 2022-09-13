Абрамов стал ведущим нового российского шоу.

Украинский телеведущий Вадим Абрамов, несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, решил строить свою карьеру в стране-агрессора. Ранее он работал в Украине и даже вел популярную программу "Ревизор".

Сейчас же он стал ведущим нового шоу "Четыре дачи" на российском телеканале, в рамках которого с участниками проекта будет ездить по дачам и инспектировать их.

Известно, что съемки шоу проходили после 24 февраля. Вероятно, уроженец Киева в войне решил поддержать Россию, раз перешел на сторону зла.

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Украинцы захейтили Абрамова в соцсетях за такой подлый поступок. Они отметили, что он никогда им не нравился. Более того, Абрамова окрестили предателем Украины.

"Он мне никогда не импонировал", "Никогда не нравился. Постоянно бесит", "Боже, я рыгаю", "Терпеть его не могу", "Всегда раздражал меня. В России ему и место", - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в рамках нового проекта Абрамов уже побывал в Краснодарском крае и в Воронеже.

Напомним, ранее шоумен Анатолий Анатолич ответил, почему не перевез семью в Украину и живет на две страны.

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