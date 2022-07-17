Известный хореограф обороняет Украину в лавах ВСУ.

Известный хореограф и бывший возлюбленный украинской певицы Ирины Билык Дмитрий Дикусар показал фото, сделанное на передовой. Там он позирует в военной форме на фоне природы. Место съемки мужчина решил не раскрывать.

В описании к данному снимку в Instagram Дикусар признался, что его мотивирует воевать за Родину.

"Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди! P.S. Большинство мотивированы не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим людям. Чтобы вы знали… Держитесь!!!", - высказался военнослужащий.

В комментариях его поддержали телеведущая Соломия Витвицкая, певица Оля Цибульская, музыкант Дима Каднай.

"Как же мы соскучились по Вам, я очень рада, что с Вами все хорошо", "Дима, как же мы соскучились по вам! Спасибо за обнимашки! Пусть Господь хранит вас! Слава Украине! Слава ВСУ!", "Спасибо вам за нашу защиту, берегите себя, верим в ВСУ", "Винница обнимает и верит в победу и наши ВСУ", - пишут фанаты Дмитрия Дикусара в комментариях.

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко рассказала о первой реакции на решение мужа идти в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: