Мурат Налчаджиоглу проявил свою доброту.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отдыхал со своей новоиспеченной женой у себя на родине, однако сейчас он уже вернулся в Украину и всех удивил добрым поступком.

По дороге домой он остановился на трассе, чтобы покормить бездомных собак. Он купил много корма и рассыпал его прямо на дороге, чтобы животные могли покушать.

И сам Мурат не остался без лакомства. На заправе он купил свои любимые булочки с брынзой, чему был очень рад.

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Отметим, Налчаджиоглу провел в Турции целый месяц. После свадьбы с Лилией он отправился туда на медовый месяц. Однако он всегда говорил, что Украина - его вторая родина, поэтому он вернулся сюда несмотря на активные боевые действия.

Кроме того, Мурат активно помогает ВСУ приближать нашу победу над агрессором. А вот его экс-супруга наоборот. Ани Лорак продолжает жить и работать в РФ. О большой войне в Украине она молчит.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу снова женился. Его избранницей стала визажистка Лилия, у которой есть ребенок от первого брака.

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