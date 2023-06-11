Мурат и Лилия будут отдыхать у моря.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поехал на отдых со своей молодой супругой Лилией. Молодожены отправились на родину мужчины - в Турцию. Именно там они проведут свой медовый месяц.

В Турцию они добирались через Болгарию, где сделали несколько летних снимков у горы Чудните Скалы. Затем на машине они отправились уже непосредственно в страну, где родился Мурат.

Там они не только отметили свою свадьбу, но и встретились с родственниками бизнесмена.

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Стоит отметить, что Налчаджиоглу уже много лет живет в Украине. Даже во время полномасштабного российского вторжения он решил остаться здесь, пока его экс-супруга Ани Лорак развлекает россиян.

К слову, 11 июня свой день рождения отмечает София - дочь Лорак и Налчаджиоглу. Звездная мама устроила ребенку праздник в Москве, однако Мурат отказался ехать в страну-агрессора.

Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу

В июне 2023 года Мурат женился во второй раз. Его избранницей стала 23-летняя визажистка Лилия Реус. Церемония бракосочетания состоялась в Киевской области.

На следующий день после свадьбы Налчаджиоглу поделился с поклонниками фото своей супруги, которая позировала возле роскошных букетов.

Известно, что пара вместе уже три года.

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