Михаил Заливако улетел в Турцию на отдых.

Главный герой 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако отправился на отдых вместе со своей возлюбленной Анной Богдан.

Влюбленные отдыхают в Турции, и периодически показывают фото с отпуска. Так, на очередном снимке они позируют на территории отеля в окружении зеленых растений. При этом Анна обнимает Михаила за шею и что-то шепчет ему на ушко.

"А что ещё нужно для счастья? Прекрасное место, тёплое море, волшебное платье и ты рядом", - подписала снимок Богдан.

"Если вечно думать о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться. Благодаря тебе, у меня лыба до ушей нон-стоп. И не думал, что на отдыхе может быть так весело и легко", - пишет Михаил.

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Автор: Диана Могилевич