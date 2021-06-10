Главный герой 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако отправился на отдых вместе со своей возлюбленной Анной Богдан.
Влюбленные отдыхают в Турции, и периодически показывают фото с отпуска. Так, на очередном снимке они позируют на территории отеля в окружении зеленых растений. При этом Анна обнимает Михаила за шею и что-то шепчет ему на ушко.
"А что ещё нужно для счастья? Прекрасное место, тёплое море, волшебное платье и ты рядом", - подписала снимок Богдан.
"Если вечно думать о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться. Благодаря тебе, у меня лыба до ушей нон-стоп. И не думал, что на отдыхе может быть так весело и легко", - пишет Михаил.
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