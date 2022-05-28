Девушки затронули интимную тему.

Украинские знаменитости Оля Полякова и Маша Ефросинина в новом выпуске программы "Взрослые девочки" затронули интимную тему. Они пожаловались на то, что у них уже долго не было интимной близости с мужьями. А все потому, что они сейчас находятся в Европе, выступают на благотворительных концертах и собирают деньги на помощь Украине, а их мужья находятся на Родине.

"У меня уже 80 дней не было секса. Никогда в жизни у меня не было такого перерыва в сексе", - сказала Ефросинина.

Оля Полякова призналась, что у нее был такой большой перерыва в интимной жизни, но тогда она оправдывала себя работой.

Кроме того, Маша поинтересовалась, а что в это время делают мужчины, когда остались без своих жен. Полякова выразила надежду на то, что ее муж "не такой уже молодой, и у него там ничего не просит".

Ефросинина, в свою очередь, отметила, что у нее молодой муж, но она не будет думать о возможных изменах.

"Надеюсь, ему не до этого, как и мне", - добавила Маша.

Напомним, ранее Ефросинина со слезами на глазах показала прощальный подарок мужа.

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