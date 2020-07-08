Подруга актера Ефремова о первых минутах после смертельного ДТП: "увидела ужас на лице"

На днях актеру предъявили окончательное обвинение.

Подруга российского актера Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что одной из первых приехала на место ДТП с его участием.

Читайте такжеРоссийский актер Михаил Ефремов отказался признать вину в "пьяном" ДТП, в котором погиб человекКак пишет StarHit, там она увидела, что Ефремов сидит на заднем сиденье полицейской машины.

«Подошла и спросила у него: «Ты как?» И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», – рассказала она.

Ефремов спросил, что случилось с человеком в другой машине, и попросил Беркович поехать в больницу, где она провела всю ночь.

По ее словам, сейчас Ефремов находится в растерянном состоянии, двое суток он не мог даже говорить. Она уверена, что артист будет корить себя до конца дней.

Ранее УНИАН писал, что Ефремову предъявили окончательное обвинение в ДТП.

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