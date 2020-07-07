Российскому актеру Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что собрал доказательства его невиновности, а тот признает, что "авария произошла с его машиной".

Следствие в понедельник, 6 июля, предъявило обвинение в окончательной редакции актеру Михаилу Ефремову.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает DW.

Он обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении - часть 4 статьи 264 УК РФ.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что расследование в отношении Ефремова завершено.

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Ранее в правоохранительных органах пояснили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, все данные видеокамер и показания свидетелей были приобщены и нет сомнений, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пассажиров, по данным следствия, в машине не было.

Адвокат Пашаев отметил, что готов доказать невиновность Ефремова.

"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности", - сказал он в интервью российскому телеканалу.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат заявил, что Ефремов признает тот факт, что "авария произошла с его машиной", однако отказался от признания вины в ДТП, в результате которого погиб человек.

Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Ефремову грозит 12 лет колонии.

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