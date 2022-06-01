Певица поделилась подробностями своего состояния.

Украинская певица MamaRika пожаловалась на то, что из-за стресса у нее начало пропадать грудное молоко. Она уже обратилась к врачу и пытается решить эту проблему.

"Мой лактолог сказала, что в это время нельзя отлучать ребенка от груди и дала совет чаще кормить малыша. Она говорила: "Неизвестно, найдете ли еду, каши. Молоко - это единственный шанс вашим детям выжить". Для этого, конечно, мне следовало сложить нервы в коробочку, овладеть собой. Но, слава богу, все возобновилось и я кормлю дальше", - рассказала MamaRika в программе "Зірковий шлях".

Также она призналась, что у нее были проблемы с психологическим состоянием. Но с этим ей удалось справиться самостоятельно. Кроме того, на фоне всех переживаний у нее обострились проблемы с желудком.

"Есть проблемы с желудком... Поэтому я сейчас полностью обследуюсь. Я поняла, что голова и желудок связаны. То есть я имею реальную проблему сейчас со здоровьем на этой почве. Поэтому мне видимо придется или обращаться к психологу, или просто самой с собой договариваться", - сказала она.

Напомним, ранее MamaRika призналась, что видела вещий сон о войне.

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