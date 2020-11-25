Пластический хирург встречался с Богатой год.

Пластический хирург Эдгар Каминский расстался со своей возлюбленной Ольгой Богатой.

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Известно, что до отношений с Ольгой Эдгар был женат на певице Славе Каминской. У пары двое детей, но это не помешало им развестись.

По словам Ольги, они состояли в отношениях год, но решили остаться друзьями.

"Мы пришли к непростому решению для нас двоих — завершить отношения. Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба окрепла", - сказала Богатая.

Также она отметила, что у них была влюбленность, но, увы, она не переросла в любовь.

"Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно стало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не в момент, а навсегда, навечно", - написала девушка в Instagram.

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Автор: УНИАН