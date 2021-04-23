Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram интересное видео.
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Девушка лежит на кровати с видом на пляж в одних лишь микротрусиках и розовой бейсболке. Ножки она скрестила и эротично ими двигала. При этом снимали ее из-за окна.
"Мой счастливый наркотик. Мне нравится ощущение тепла на моей коже, пот на моем теле, яркость, свет, то, как все оживает", - подписала видео Довс.
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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