Эбби Довс продемонстрировала стройную фигуру.

Австралийская модель Эбби Довс опубликовала в Instagram интересное видео.

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Девушка лежит на кровати с видом на пляж в одних лишь микротрусиках и розовой бейсболке. Ножки она скрестила и эротично ими двигала. При этом снимали ее из-за окна.

"Мой счастливый наркотик. Мне нравится ощущение тепла на моей коже, пот на моем теле, яркость, свет, то, как все оживает", - подписала видео Довс.

Кто такая Эбби Довс:

Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель

С детства мечтала стать супермоделью

Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"

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Автор: Диана Могилевич