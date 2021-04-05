Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Австралийская модель Эбби Довс опубликовала новую фотографию в Instagram.
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На снимке она позирует в красных микротрусиках и полупрозрачной ночнушке в горошек. При этом Эбби повернулась к камере спиной и показала свои подкачанные ягодицы.
Отметим, Довс является не только моделью, но и фитнес-тренером. На своей страничке в социальной сети она мотивирует людей заниматься спортом и ухаживать за своим телом.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/abbydowse
Кто такая Эбби Довс:
- Довс - фитнес-тренер и Instagram-модель
- С детства мечтала стать супермоделью
- Она работает и живет только там, где есть солнце. Называет себя "ребенком пляжа"
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