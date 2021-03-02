Причины продажи картины и личность покупателя не сообщаются.

Актриса Анджелина Джоли продала картину под названием «Минарет мечети Аль-Кутубия», написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, за $11,5 млн (8,28 млн фунт стерлингов).

Читайте такжеАнджелина Джоли возбудила поклонников глубоким декольтеОб этом стало известно из данных на сайте аукционного дома Christie's. Это единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны. Причины продажи картины и личность покупателя не сообщаются.

Предварительная оценка работы составляла от 1,5 млн до 2,5 млн фунт стерлингов (от $2,1 млн до $3,5 млн), заплаченная неизвестным покупателем сумма стала рекордной для работ британского премьера, передает kommersant.

Картина Уинстона Черчилля

Картина была написана в 1943 году и подарена 32-му президенту США Франклину Рузвельту, потом по наследству перешла его сыну Эллиоту. Позже она принадлежала ряду владельцев и выставлялась на нескольких выставках, семья Анджелины Джоли приобрела ее в 2011 году.

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Автор: УНИАН