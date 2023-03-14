Сначала он испугался, но потом овладел собой.

Ирландский актер Джек Глисон, более известен по роли жестокого короля Джоффри из сериала "Игра престолов", недавно посетил Украину. Во время его визита прозвучала воздушная тревога, которая напугала актера.

Однако, как он сказал в программе "ЖВЛ", он быстро успокоился, когда увидел спокойную реакцию украинцев.

"Во время первой воздушной тревоги я конечно испугался, но когда увидел, что все окружающие спокойно реагируют на это, то также расслабился и мне стало спокойно. Все просто сказали: "Опять эта тревога"", - говорит актер.

Он добавил, что его жена очень переживала за него, но она знает, что нужно поддерживать Украину.

"Я восхищаюсь отвагой украинского народа. Мои друзья из Великобритании Крис и Зара уже передали украинским защитникам более 230 автомобилей. Когда мы узнали о полномасштабном вторжении, то были шокированы и не знали, что делать. Тогда мы начали отправляли деньги на ВСУ, но в один момент поняли, что должны делать больше. Очень многие мои друзья поддерживают Украину. У меня есть один приятель - режиссер из Ирландии. Он планировал покупать диван, но когда узнал, что тот диван российского производства - отказался и взял украинский", - говорит Джек.

Напомним, кто из мировых звезд побывал в Украине за год большой войны.

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