Модель поделилась фотоснимком в своем Instagram.

Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая три месяца назад впервые стала мамой, опубликовала снимок с новорожденной.

Читайте такжеМодель Джиджи Хадид впервые опубликовала снимок с дочкойВ Instagram модель, которая пока не обнародовала имя дочери, разместила снимок, на котором видно лишь ее руку и детскую ручку. Лица самой девочки не видно. "Моя девочка", - подписала снимок молодая мама.

На фото видно, что Джиджи лежит вместе с ребенком на кровати в комнате.

Поклонники оценили снимок супермодели, засыпав ее в комментариях положительными отзывами.

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Автор: Ирина Погорелая