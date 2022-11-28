Они заключили брак только четыре месяца назад.

Американские артисты Джей Ло и Бен Аффлек оказались на гране развода. А причиной недомолвок у звездного семейства стали их родители, которые якобы терпеть не могут друг друга.

Как сообщает The International Business Times с отсылкой на National Enquirer, мамы Лопес и Аффлека недолюбливают друг друга. И, если они соберутся за одним столом, то буквально начнется Третья мировая война.

Источники издания поделились, что мама Лопеса не спешит принимать Лопес в семью, так как считает, что первая жена ее сына была лучше и она сумела стать для нее настоящей дочерью. А мама Лопес, в свою очередь, не приветствует такого отношения к певице.

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"Бен и Джей Ло понимают, что это будет Третья мировая война, если они окажутся за одним обеденным столом. У них сейчас очень много проблем. Их друзья всерьез беспокоятся, что долго они не продержатся", - сообщает инсайдер.

Джей Ло и Бен Аффлек: история отношений

Более 17 лет назад Джей Ло и Бен Аффлек сообщили о своем романе. У них даже состоялась помолвка, однако до свадьбы так и не дошло. Позже стало известно об их разрыве.

Спустя много лет они вновь начали общаться. Лопес признается, что всегда любила Аффлека, поэтому они решили вновь сойтись. Четыре месяца назад они сыграли такую долгожданную свадьбу.

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